"الأونروا": نزوح 75 ألف شخص خلال أيام في جنوب غرب غزة

المصدر: وكالات

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أكد فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب قطاع غزة.

وقال لازاريني ، على حسابه بمنصة إكس اليوم، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر إضافية لإجبار المزيد من الأشخاص على الفرار مرارا وتكرارا.

وأضاف "يذهبون إلى أماكن مكتظة حيث تكتظ الملاجئ بالعائلات بالفعل لقد فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء" مشيرا إلى أنه على عكس الحروب الأخرى، فإن سكان غزة محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه.

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