هاريس تتفوق على ترامب في 3 ولايات حاسمة

المصدر: واشنطن - وكالات

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مع اقتراب انطلاق السباق إلى البيت الأبيض، كشف استطلاع للرأي تقدم المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، في 3 ولايات حاسمة، وفيما شككت هاريس في رغبة ترامب في اتخاذ إجراءات ضد نظام الهجرة، أصدر القضاء الأمريكي، حكماً بالسجن 20 عاماً على أحد المشاركين الأكثر عنفاً بأعمال الشغب في الكابيتول.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، وجامعة سيينا، تقدم هاريس، على ترامب بواقع 4 نقاط مئوية في 3 ولايات حاسمة. وأظهر الاستطلاع أن هاريس لديها دعم بواقع 50 % بين الناخبين المحتملين في ولايات يسكونسين وبنسلفانيا وميشيغان.

ولدى ترامب دعم بواقع 46 % في كل الولايات. وتعزز هذه النتيجة الزخم لحملة هاريس، فيما تختتم المرشحة الديمقراطية وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس، زيارة لمجموعة الولايات التي يمكن أن تشكل فارقاً في انتخابات نوفمبر المقبل، للترويج لأجندتهما الاقتصادية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الطرف الذي يثقون به على الجانب الاقتصادي، تقدم ترامب حيث حصل على 52 % مقابل 46 % لهاريس في ويسكونسين وبنسلفانيا، وبواقع 51 % مقابل 45 % في ميتشغن. كما يظهر الاستطلاع تفضيل الناخبين أن يتعامل ترامب مع الهجرة، بينما تتصدر هاريس في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإجهاض.

وواصلت هاريس جولاتها الانتخابية بزيارة أريزونا أملاً بإنعاش حملتها التي استهلتها قبل أقل من شهر، وأخذتها جولتها إلى فينيكس عاصمة ولاية أريزونا. وأثناء جولتها، حصلت هاريس على تأييد منظمة لولاك أديلانتي، وهي لجنة العمل السياسي لأقدم منظمة حقوق مدنية لاتينية في البلاد.

إلى ذلك، هاجمت هاريس منافسها الجمهوري، قائلة إن الرئيس السابق ليست لديه أي مصلحة أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأمريكي. وأضافت خلال تجمع في أريزونا: «ترامب لا يريد حل هذه المشكلة، لنكن واضحين»، مشيرة إلى أنّ ترامب أمر البرلمانيين الجمهوريين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا الموضوع.

تشكيك

على صعيد متصل، انتقد معسكر ترامب، تيم والز الذي اختارته هاريس نائباً لها، مشيراً إلى أنه لم يكن لامعاً في صفوف الجيش.

وفيما قال غاي دي فانس الذي اختاره ترامب لخوض الانتخاب كنائب له، إن والز انسحب من الجيش عندما كانت كتيبته بصدد الانتشار في العراق، ردت الناطقة باسم الحرس الوطني في مينيسوتا، كريستن أوجيه، أن والز شغل مناصب عدة في المدفعية الميدانية وترقى في مسيرته ليصبح ضابط صف، موضحة أن والز اختير بين عامي 2003 و2004 للمشاركة ضمن مهمات أمنية في أوروبا وتركيا، لكنه تقاعد لأنه لم يتابع الحصص الإضافية الضرورية.

جولة

في الأثناء، وصل ترامب إلى ولاية مونتانا لحضور تجمع انتخابي بهدف حشد الدعم للإطاحة بالسيناتور الديمقراطي في الولاية، جون تيستر. وهاجم ترامب، السيناتور الذي أمضى ثلاث فترات في منصبه، ساخراً منه لكونه يعاني من زيادة الوزن ولتلميحه إلى أنه انحاز أحياناً إلى الرئيس السابق. وقال ترامب عن تيستر، الذي وصفه بأنه أخرق ولديه أكبر بطن رأيته على الإطلاق: «لقد صوت لصالح عزلي».

حكم قضائي

وفي تطور لافت، حكم القضاء الأمريكي، بالسجن 20 عاماً على رجل وصفته النيابة العامة بأنه أحد المشاركين الأكثر عنفاً في أعمال الشغب في الكابيتول 6 يناير 2021 بواشنطن. والحكم الصادر على ديفيد ديمبسي، وهو مواطن من كاليفورنيا هو ثاني أشد عقوبة تصدر بحق حوالي 1500 متهم لدورهم في الهجوم على الكابيتول.

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