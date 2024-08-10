رئيس وزراء بولندا يتهم الحكومة السابقة باختلاس مليارات

المصدر: د ب أ

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اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس، حكومة حزب القانون والعدالة السابقة باختلاس مليارات من الأموال العامة خلال فترة توليها السلطة التي استمرت ثماني سنوات.

وقال توسك، في وارسو، إن مفتشي الإدارة المالية يقومون حالياً بالتدقيق في حسابات 90 مؤسسة حكومية.

وأفاد بأن حكومة حزب القانون والعدالة أنفقت ما يعادل 25 مليار دولار بشكل غير قانوني.

وكان حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي وضع بولندا على مسار مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، قد تولى السلطة البلاد من 2015 إلى 2023.

وخسر حزب القانون والعدالة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي. ويتولى تحالف يسار الوسط بقيادة توسك الحكم في بولندا منذ ديسمبر.

وقال توسك إن 62 شخصاً حتى الآن يخضعون للتحقيق، في حين تلقى مكتب المدعي العام 149 شكوى.

وأضاف: «الأمر الأكثر بروزاً كان وجود استراتيجية متعمدة لاستغلال الأموال العامة التي تدفقت من الوزارات إلى مؤسسات يديرها سياسيون أو أفراد من أسرهم».

وتابع أن حزب القانون والعدالة كان مبدعاً للغاية في استخدام هذه الأموال العامة في الدعاية خلال الحملات الانتخابية.

ورفض رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي، في منشور كتبه على تطبيق «إكس»، هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها أكاذيب تهدف إلى «تصفية أكبر حزب معارضة في بولندا».

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