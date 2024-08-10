زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب ساحل هوكايدو شمالي اليابان

المصدر: وام

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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات، اليوم، المناطق القريبة من ساحل هوكايدو شمالي اليابان، دون ورود تحذير من حدوث تسونامي، حسب ما نقلته وسائل الإعلام عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

يُذكر أن باحثين يابانيين طالبوا السلطات، أمس، بضرورة الاستعداد لوقوع «زلزال ضخم» مدمر غداة هزة أرضية بقوة 7.1 درجات وقعت أول أمس، أسفرت عن سقوط ثمانية جرحى جنوبي البلاد.

ودعت السلطات اليابانية المواطنين، اليوم، إلى عدم التهافت على تخزين السلع اليومية، وسط القلق بشأن احتمال حدوث زلزال ضخم.

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