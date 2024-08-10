في استطلاع جديد.. هاريس تتفوق على ترامب 42 % مقابل 37

المصدر: واشنطن - «وكالات»

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مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في أمريكا والسباق المحموم إلى البيت الأبيض بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، أظهر استطلاع للرأي تقدمها على منافسها بنسبة 42% مقابل 37، فيما كشفت منظمة غير حكومية نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصته «إكس» معلومات مضللة بشأن الانتخابات حظيت بنحو 1.2 مليار مشاهدة.

وأظهر استطلاع أجرته إبسوس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42% مقابل 37.

ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في 22 و23 يوليو الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34 لصالح ترامب. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أمريكياً ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس الجاري، أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ 10% في يوليو.

في السياق، سيقوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس الأسبوع المقبل بأول رحلة لهما معاً منذ أن أنهى بايدن ترشيحه وحملت هاريس لواء الحزب الديمقراطي. وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن بايدن وهاريس سيتوجهان إلى ولاية ماريلاند في 15 أغسطس لعقد اجتماع لمناقشة التقدم الذي يحرزونه لخفض التكاليف على الشعب الأمريكي، مشيراً إلى أن مزيداً من التفاصيل ستنشر في وقت لاحق.

في الأثناء، كشفت منظمة غير حكومية، عن أن معلومات مضللة أو خاطئة بشأن الانتخابات الأمريكية نشرها إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية إكس نالت أكثر من 1.2 مليار مشاهدة هذا العام، مؤكدة تأثير الملياردير الأمريكي الداعم لدونالد ترامب على الحملة. وأحصى مركز مكافحة الكراهية الرقمية منشورات بشأن الانتخابات نشرها إيلون ماسك منذ يناير الماضي، وصنفها متخصصون في المعلومات المضللة بأنها كاذبة أو مضللة.

وقال عمران أحمد، مدير مركز مكافحة الكراهية، إن ماسك يستغل موقعه النافذ بصفته مالكاً لشبكة اجتماعية مؤثرة على السياسة لنشر معلومات مضللة تولد الشقاق وانعدام الثقة. وأضاف إن عدم وجود ملاحظات على هذه المنشورات يظهر أن شركته تفشل للأسف في ضبط التحريضات التي تعتمد على الخوارزميات والتي يمكن أن تؤدي إلى عنف في العالم الحقيقي.

تدخل

ووفق المحامية نورا بينافيديز، فإن إيلون ماسك يتصرف كما لو كان لا يطال رغم عدد متزايد من الأدلة بشأن دور مسيء يؤديه لتأجيج التضليل الإعلامي والانقسام قبل الانتخابات. وقالت هذه المسؤولة في الصحافة الحرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سلوك ماسك يقترب من تدخل في الانتخابات، ويعود الأمر إلى آخرين، من العموم أو المنظمين أو المعلنين لمحاسبته على موقفه المخالف للديمقراطية.

وخفضت منصة إكس إلى حد كبير فرق الإشراف على المحتوى التابعة لها والتي كانت مكلفة سابقاً مكافحة المعلومات المضللة، وخففت من تنظيماتها لتصبح، وفق خبراء، محطة للمعلومات الكاذبة. كما أن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Grok، متهم أيضاً بنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات.

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