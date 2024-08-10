حدث وتاريخ .. 10 أغسطس 2010 مديرة منظمة الصحة العالمية ماركريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير. 1920التوقيع على معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء عقب الحرب العالمية الأولى. 1945 اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية. 1989تعيين الجنرال كولن باول رئيساً لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية كأول شخص أسود يتولى المنصب. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 10 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App