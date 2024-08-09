غالانت يؤكد ضرورة التوصل سريعاً لاتفاق بشأن الرهائن

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أهمية التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع حركة «حماس»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع في الدولة العبرية أنه «مع مواصلة العمل لضمان أمن إسرائيل، أثار الوزير غالانت أهمية التوصل سريعاً إلى اتفاق يضمن عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة».

ولفت البيان الى أن المسؤولَين توافقا على الطابع «العاجل» للمسألة.

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