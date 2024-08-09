1,2 مليار مشاهدة لمنشورات ماسك «المضللة» بشأن الانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

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كشفت منظمة غير حكومية، أمس، أن معلومات مضللة أو خاطئة بشأن الانتخابات الأمريكية نشرها إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية «إكس» نالت أكثر من 1,2 مليار مشاهدة هذه السنة، مؤكدةً تأثير الملياردير الأمريكي الداعم لدونالد ترامب في الحملة.

وأحصى مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) منشوراً بشأن الانتخابات نشرها إيلون ماسك منذ يناير، وصنَّفها متخصصون في المعلومات المضللة بأنها كاذبة أو مضللة.

ومع 193 مليون مشترك على منصة «إكس»، يؤكد ماسك، الذي اشترى هذه الشبكة الاجتماعية عام 2022 في مقابل 44 مليار دولار، على سبيل المثال، أن الديمقراطيين يشجعون الهجرة غير الشرعية «لاستقدام ناخبين».

وواجه الملياردير أيضاً انتقادات شديدة؛ لأنه نقل، في نهاية يوليو، مقطع فيديو تم التلاعب به لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وحظي بملايين المشاهدات، الذي قدمه بعد ذلك على أنه «تهكم».

ولا تعرض هذه الرسائل «الملاحظات» المعتادة أسفل المنشورات التي أنشأها مستخدمون لوضع الرسائل المشكوك فيها أو الخاطئة في سياقها، وهي أداة تروّج لها منصة «إكس» لمكافحة التضليل الإعلامي.

وقال عمران أحمد، مدير مركز مكافحة الكراهية، إن ماسك «يستغل موقعه النافذ بصفته مالكاً لشبكة اجتماعية مؤثرة في السياسة لنشر معلومات مضللة تولد الشقاق وانعدام الثقة».

وأضاف أن «عدم وجود ملاحظات على هذه المنشورات يظهر أن شركته تفشل مع الأسف في ضبط التحريضات التي تعتمد على الخوارزميات، والتي يمكن أن تؤدي إلى عنف في العالم الحقيقي».

وبحسب المحامية نورا بينافيديز، فإن إيلون ماسك «يتصرف كما لو كان لا يُطال برغم عدد متزايد من الأدلة بشأن دور مسيء يؤديه لتأجيج التضليل الإعلامي والانقسام قبل الانتخابات».

وقالت هذه المسؤولة في «الصحافة الحرة»، لوكالة فرانس برس، إن «سلوكه يقترب من تدخل في الانتخابات، ويعود الأمر إلى آخرين، من العموم او المنظمين أو المعلنين، لمحاسبته على موقفه المخالف للديمقراطية».

وخفضت منصة «إكس»، التي لم تردّ على طلب فرانس برس بالحصول على تعليق، إلى حد كبير، فرق الإشراف على المحتوى التابعة لها التي كانت مكلّفة سابقاً مكافحة المعلومات المضللة، وخففت تنظيماتها لتصبح، بحسب خبراء، محطة للمعلومات الكاذبة. كما أن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Grok، متهم أيضاً بنشر معلومات كاذبة عن الانتخابات.

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