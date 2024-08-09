154 قتيلاً ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان

المصدر: (إسلام آباد - وكالات)

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية المتواصلة في باكستان منذ حوالي 6 أسابيع إلى 154 قتيلاً.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في بيان، أمس، أن معظم الوفيات تم تسجليها في أقاليم البنجاب وخيبر بختونخواه وبلوشستان.

إلى ذلك، وضعت إسلام آباد وكالات الإغاثة في حالة تأهب قصوى لإجلاء المواطنين من المناطق الواقعة بجانب الأنهار، كما حذرت وكالة الإغاثة الإقليمية من أن الملايين ربما يكونون في مرمى الخطر. وتم نقل أكثر من 50 ألف سائح محلي ودولي، حوصروا في أودية الهيمالايا، لأماكن آمنة عبر طرق بديلة.

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