بعد 7 سنوات.. بوغديمون يعود إلى كتالونيا والشرطة في أثره

المصدر: برشلونة - وكالات

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عاد كارلس بوغديمون، حاكم إقليم كتالونيا السابق الذي فر من إسبانيا بعد إجراء استفتاء غير قانوني على استقلال الإقليم الثري قبل نحو 7 سنوات، إلى البلاد، أمس، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه.

وظهر بوغديمون بمدينة برشلونة عقب مغادرته بلجيكا، وألقى كلمة أمام حشد من أنصاره. ويواجه اتهامات لدوره في محاولة فصل كتالونيا عن إسبانيا والاستقلال بالإقليم عام 2017. وحضر بوغديمون فعالية في حديقة وسط برشلونة، حيث تجمع الآلاف من أنصاره في انتظار وصوله، وكانوا يلوحون بأعلام كتالونيا. وفي كلمته أمام الحشد، اتهم السلطات الإسبانية بما أسماه قمع الحركة الانفصالية الكتالونية.

وقال: تعرضنا للاضطهاد على مدى السنوات السبع الماضية لأننا أردنا إسماع صوت الشعب الكتالوني.. لقد جعلوا انتماء المرء لكاتالونيا أمراً مشبوهاً، لكل الناس الحق في تقرير المصير. وعقب كلمته، دخل بوغديمون إلى خيمة. وقال مصور الأسوشيتدبرس الذي حضر الفعالية: من هناك، خرج مسرعاً وقفز في سيارة كانت تنتظره وانطلقت مسرعة.

ولم تتدخل الشرطة، التي كانت متواجدة في مكان تواجد بوغديمون في برشلونة من أجل اعتقاله. ولكن بعدما تمكن بوغديمون من الخروج من المكان بدون إثارة انتباه الشرطة، تم تدشين مطاردة ضخمة وراءه. وتمت إقامة حواجز على الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج برشلونة. كما أظهرت صورة لشبكة ار تي في إي، رجال الشرطة يقومون بتفتيش كل سيارة تحاول مغادرة المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة، أن بوغديمون رفض عرض الشرطة اعتقاله بصورة مرتبة وسرية. بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة الإسبانية احتجزت شرطياً للاشتباه في أنه ساعد كارلس بوجديمون على الاختباء في برشلونة. ووفر الشرطي سيارة بيضاء اللون تردد أن بوجديمون فر بها بعد إلقاء خطاب قصير أمام أنصاره في وسط المدينة، بحسب ما ذكرته صحيفتا إل بايس ولا فانجوارديا، عن مصادر بالشرطة.

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