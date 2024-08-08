الاتحاد الأوروبي يدين إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لممثلين للنرويج

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، الخطوة الإسرائيلية "غير المبررة" لإلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وقال بوريل في بيان: "أدين بشدة هذا القرار غير المبرر الذي يتعارض مع روح اتفاقات أوسلو ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات الطبيعية والتعاون مع السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أدت النرويج دوراً رئيسياً في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي دعم الفلسطينيين".

عملت النرويج كميسّر للمفاوضات السرية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي أدت إلى اتفاقيات أوسلو في التسعينيات.

وأوضح بوريل أنه تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بعد قرار إسرائيل، وقال إن الاتحاد الأوروبي "متضامن بالكامل" مع أوسلو.

وأضاف في بيانه: "بناء على تعليماتي، نقل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب موقفنا إلى الحكومة الإسرائيلية".

وتابع: "هذه ليست مسألة ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل مسألة تهم جميع الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

النرويج جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يسمح لها بأن تكون جزءاً من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم دول التكتل البالغ عددها 27 دولة، إضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز