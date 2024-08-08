زلزالان قبالة ساحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي

المصدر: وكالات

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ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات توالياً قبالة جزيرة كيوشو جنوبي اليابان اليوم، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) بأنه من المتوقع وصول تسونامي يصل ارتفاعه إلى متر واحد أو قد وصل بالفعل إلى بعض المناطق الساحلية في جزر كيوشو وشيكوكو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول وقع على عمق 33 كيلومترًا، تلاه زلزال آخر على عمق 25 كيلومترًا في مكان قريب.

وأعلن بيان أن الحكومة اليابانية أنشأت فرقة عمل خاصة للتعامل مع الزلازل.

وتقع اليابان فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وتعد واحدة من أكثر البلدان تكتونياً نشاطاً في العالم.

ويشهد الأرخبيل، الذي يضم حوالي 125 مليون شخص، حوالي 1500 هزة سنويًا، ويمثل حوالي 18 بالمائة من زلازل العالم.

وتكون الغالبية العظمى من هذه الزلازل خفيفة، على الرغم من أن الأضرار التي تسببها تختلف تبعًا لموقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

ومع ذلك، فإن الزلازل الكبيرة عادةً ما تسبب أضرارًا قليلة بفضل تقنيات البناء الخاصة واللوائح البنائية الصارمة في الاقتصاد الرابع عالميًا.

وفي يوم رأس السنة، توفي ما لا يقل عن 260 شخصًا بعد أن ضرب زلزال ضخم شبه الجزيرة، بما في ذلك 30 وفاة مرتبطة بالزلزال بالإضافة إلى أولئك الذين قُتلوا مباشرة في الكارثة.

وتسببت هزة الأول من يناير وتوابعها في انهيار المباني واندلاع حرائق وتعطيل البنية التحتية في وقت كانت تحتفل فيه العائلات بالعام الجديد.

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