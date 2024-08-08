اعتقال رجل هدّد رئيس الوزراء الكندي عبر الإنترنت

المصدر: أ ب

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اعتقلت الشرطة الكندية رجلاً وجَّه تهديدات إلى رئيس وزراء البلاد، جاستن ترودو، عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة إن الرجل وجَّه تهديدات عنيفة إلى ترودو والشرطة وأفراد الأمن الذين قد يحاولون التدخل لإفساد خططه، وذلك عبر مقطع مسجل مصوَّر نشره على الإنترنت.

ونفذت "شرطة الخيالة الملكية الكندية" عملية الاعتقال بمساعدة شرطة منطقة يورك في أونتاريو.

ويواجه دافيد زاليوسكي، 33 عاماً، تهمتين بإطلاق تهديدات بحق ترودو.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي: "قد تأتي التهديدات لأمننا القومي بأشكال عديدة، وكندا ليست محصنة".

وأضافت: "نحن مطلعون على البيئة الأمنية المشددة للمسؤولين العموميين، والخطر الذي يمثله هذا على جميع الكنديين. أولويتنا هي سلامة وأمن الكنديين، وستظل كذلك دائماً".

يأتي الاعتقال بعد أسابيع من توجيه اتهامات إلى رجلين هددا بقتل ترودو.

وقالت الشرطة، في تموز الماضي، إن الرجلين نشرا تهديدات بقتل ترودو وسياسيين آخرين على موقعي "إكس" و"يوتيوب".

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