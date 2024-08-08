المستشار النمساوي: تهديد الإرهاب في فيينا كان "خطيرا جدا"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن تهديد الإرهاب كان "خطيرا جدا" بعد إلغاء ثلاثة عروض لتايلور سويفت في فيينا.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، ألغى منظمون عروض سويفت بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهما بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.

وكتب نيهامر على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "بفضل التعاون المكثف بين الشرطة لدينا ومديرية الأمن القومي والاستخبارات الجديدة مع الاستخبارات الخارجية، تم رصد التهديد مبكرا ومكافحته ومنع وقوع مأساة".

ووصف نيهامر إلغاء الحفلات بأنه "خيبة أمل مريرة" للجماهير، مضيفا أن "الوضع المحيط بالهجوم الإرهابي المخطط له في فيينا كان خطيرا جدا".

وأضاف المستشار النمساوي أن التحقيق الذي تجريه خدمات الطوارئ مستمر بعد الاعتقالات.

وقال نيهامر: "نعيش في زمن تُستخدم فيه الأساليب العنيفة لمهاجمة نمط حياتنا الغربي".

كانت السلطات النمساوية أعلنت الأربعاء توقيف شخص مؤيد لتنظيم داعش يبلغ من العمر 19 عاما للاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلات تايلور سويفت.

وأفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي بأن الرجل الذي بايع تنظيم داعش "في الأسابيع الأخيرة" اعتُقل في منطقة النمسا السفلى على بعد حوالى ساعة عن العاصمة صباح الأربعاء.

وقال إن السلطات تأكدت من وجود "أعمال تحضيرية وبأن المنفّذ البالغ 19 عاما ركّز خصوصا على حفلات تايلور سويفت في فيينا".

وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به.

كما تم توقيف شخص آخر يُعتقد بأنه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيق بأن المشتبهين تطرّفا عبر الإنترنت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز