روسيا تواجه اختراقاً أوكرانياً لأراضيها وتشن هجمات واسعة

المصدر: دبي - البيان

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تخوض القوات الروسية قتالاً في مواجهة اختراق أوكراني لأراضيها، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «استفزاز واسع النطاق»، في حين شنت هجمات واسعة طالت العاصمة كييف ومقاطعات أخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك: «كما تعلمون، قام نظام كييف باستفزاز آخر واسع النطاق، فهو يطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف».

وأوضح بوتين أنه سيستمع بعد الاجتماع إلى تقرير من قوات الأمن حول الوضع في المقاطعة. وأصدر تعليماته إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، بتنسيق عمل الإدارات المدنية لتقديم كل المساعدة اللازمة للسكان.

معارك كورسك

وفي وقت سابق من أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. وأوضحت في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في كورسك، مؤكدة أن «عملية القضاء على القوات الأوكرانية مستمرة».

وقالت الوزارة إن القوات الروسية واصلت استهداف تشكيلات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. وأضافت أن الضربات الجوية والصاروخية ونيران المدفعية والعمل النشط للقوات الروسية، حالت دون تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية.

وأعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة، أليكسي سميرنوف، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية، مؤكدة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 1370 جندياً، وعدداً من الدبابات والمركبات القتالية والمدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

قصف مستودعات

وأعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة ومخزناً وتجمعاً عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة كييف، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات استمرت نصف ساعة، وكانت قوية للغاية.

وتم توجيه ضربة أخرى في اتجاه منطقة تولستوي ليه، حيث توجد مستودعات ومخازن عسكرية من فترة الاتحاد السوفييتي.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن تقارير تفيد بأن القوات الروسية استهدفت وحدة عسكرية أوكرانية، قوامها 400 جندي أوكراني، بالقرب من مدينة سومي، ولم يعرف مصيرهم، كما استهدفت قاعدة ومخزناً وتجمعاً عسكرياً في مقاطعة كييف.

مصفاة نفط

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب، وأهدافاً عسكرية أخرى في 153 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخاً من طراز «هيمارس» أمريكي الصنع، وصاروخاً مضاداً للطائرات من طراز «باتريوت» أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار.

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