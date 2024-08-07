إلغاء حكم إدانة ضد رئيس حكومة بنغلاديش المؤقتة

المصدر: رويترز، أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محامي محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، اليوم، أن محكمة ألغت قرار إدانة كان قد صدر ضد الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام في قضية تتعلق بانتهاك قانون العمل.

وأفرجت السلطات عن يونس بكفالة بعد حكم كان قد صدر بسجنه ستة أشهر في يناير بتهمة عدم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للموظفين بشركة أسسها تحت اسم «جرامين تيليكوم».

ودعا يونس، اليوم، إلى الهدوء والاستعداد لبناء البلاد، متعهداً بتنظيم انتخابات قريباً.

وقال، في بيان قبل عودته المرتقبة إلى بنغلاديش من فرنسا وبعد فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحل البرلمان: «أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء»، راجياً الامتناع عن جميع أنواع العنف.

وأضاف الخبير الاقتصادي، البالغ 84 عاماً: «حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف فإنه يُدمّر كل شيء»، مشيداً بـ«الطلاب الشجعان» و«الشعب الذي منحه الثقة المطلقة».

وكتب، اليوم، في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة»، مؤكداً أنه ينبغي على الشباب «ألَّا ينشغلوا بتصفية الحسابات، كما فعل كثر في حكوماتنا السابقة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز