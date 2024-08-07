5 قتلى بتحطم مروحية ارتطمت بجبل في نيبال

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات في نيبال مقتل جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متن مروحية تحطمت اليوم عقب ارتطامها بجبل شمال غربي العاصمة كاتماندو.

وقال كريشنا براساد هوماغاي، المسؤول الحكومي في منطقة نواكوت، إن جثث 4 رجال وسيدة انتُشلت من بين الحطام.

ووقع الحادث في منطقة سورياشور شمال غربي كاتماندو أسفل جبل مغطى بالغابات.

وأقلعت المروحية من مطار كاتماندو الدولي في الساعة 1:54 مساء بالتوقيت المحلي، في طريقها إلى بلدة سيابروبيشي.

وأفادت هيئة الطيران المدني النيبالية أن المروحية، وهي من طراز يوروكوبتر إيه إس 350، ومملوكة لشركة إير ديناستي النيبالية، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها.

وقال المسؤولون إن قائد المروحية نيبالي، بينما الركاب الأربعة الآخرون صينيون.

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