كييف تُسقط 30 مسيَّرة روسية.. وموسكو تتهمها بفتح جبهة في إفريقيا

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط كل الطائرات المسيَّرة التي أطلقتها روسيا، الليلة الماضية، وعددها 30، فوق سبع مناطق.

وأوضح حاكم ميكولايف في جنوب أوكرانيا، في بيان على «تلغرام»، أن سلاح الجو أسقط 14 طائرة مسيَّرة فوق المنطقة، مشيراً إلى أنه تم إخماد حريقين نشبا من جراء الهجوم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيَّرة أخرى فوق المنطقة، لكن الحطام ألحق أضراراً بمنشآت تخزين وورشة في منشأة صناعية.

وأُسقطت أربع طائرات مسيَّرة فوق منطقتي تشيركاسي وفينيتسيا وسط أوكرانيا، ولم تبلغ السلطات المحلية عن خسائر مادية أو بشرية.

وأفادت السلطات الإقليمية في كييف بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف صباح اليوم، بدون تقديم تفاصيل عن تبعات الهجوم.

وذكر حاكم منطقة سومي أنه تم إسقاط صاروخ باليستي فوق المنطقة الليلة الماضية. ولم يقدم سلاح الجو في التحديث الصباحي أي تفاصيل عن صواريخ استخدمتها روسيا في مهاجمة أوكرانيا.

من جانبها، اتهمت روسيا، اليوم، أوكرانيا بفتح «جبهة ثانية» في إفريقيا، عبر دعمها «جماعات إرهابية»، بعد أيام على الخسائر الفادحة التي لحقت بالروس من مجموعة «فاغنر» والجيش المالي، إثر هجمات انفصاليين وجهاديين شمالي مالي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة «ريا نوفوستي»: «بسبب عدم قدرته على هزم روسيا في ميدان المعركة، قرر نظام (فولوديمير) زيلينسكي الإجرامي فتح جبهة ثانية في إفريقيا، ودعم جماعات إرهابية في دول في القارة مؤيدة لموسكو».

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