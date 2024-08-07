زلزال بقوة 5.2 درجات يهز جنوب كاليفورنيا

المصدر: أ ب

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ضرب زلزال شمال غرب لوس أنجلوس مساحة كبيرة من جنوب كاليفورنيا، مساء أمس، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، ووقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وكان مركزه بالقرب من منطقة ميتلر بمقاطعة كيرن، التي تقع على بعد نحو 137 كيلومتراً من وسط لوس أنجليس.

وتفحص سلطات لوس أنجلوس احتمال وقوع أي ضرر بالبنى التحتية.

وذكرت إدارة إطفاء مقاطعة كيرن، في منشور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء سيفحصون أي أضرار محتملة.

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