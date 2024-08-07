تيم والز مرشّح كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس في السباق الانتخابي، بهدف إضافة قوة الغرب الأوسط إلى حملتها الانتخابية.

وقالت هاريس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن والز «يقدم خدمات للعائلات العاملة». وسيظهر الاثنان معاً في فيلادلفيا في تجمع انتخابي مسائي.

واضطرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة إلى حسم خيارها في أسبوعين فقط، في حين تستغرق عملية الاختيار هذه عادة شهوراً، وذلك بعد الصدمة التي أحدثها بايدن في 21 يوليو بإعلان سحب ترشيحه لولاية ثانية وتأييده ترشيح نائبته.

وباختيارها والز، تتجه هاريس إلى أحد حكام ولايات الغرب الأوسط ومحارب قديم ومؤيد للنقابات ساعد في سن أجندة ديمقراطية طموح لولايته، بما في ذلك الحماية الشاملة لحقوق الإجهاض والمساعدات السخية للأسر.

منطقة حاسمة

تأمل هاريس في تعزيز قوة حملتها في جميع أنحاء الغرب الأوسط، الذي يشكل منطقة حاسمة في السياسة الرئاسية وغالباً ما يكون حاجزاً أمام الديمقراطيين الساعين للوصول إلى البيت الأبيض.

ولا تزال ذكرى فوز الجمهوري دونالد ترامب في ميشيغان وويسكونسن في عام 2016 تطارد الحزب. وخسر ترامب الولايتين في عام 2020، لكنه ركز عليهما .

حيث يهدف إلى العودة إلى الرئاسة هذا العام ويوسع نطاق تركيزه ليشمل ولاية مينيسوتا. انضم والز، 60 عاماً، إلى هاريس خلال واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في السياسة الأمريكية الحديثة، ما يعد بحملة غير متوقعة في المستقبل. واحتشد الجمهوريون حول ترامب بعد محاولة اغتياله في يوليو.

وبعد أسابيع فقط، أنهى الرئيس جو بايدن مسعى إعادة انتخابه، ما أجبر هاريس على توحيد الديمقراطيين والتفكير في زملاء محتملين خلال إطار زمني مضغوط للغاية. وقبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، لم تعد هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيسة يملكان الكثير من الوقت لتعريف الناخبين عليهما وإقناعهم بمنحهما أصواتهم في استحقاق الخامس من نوفمبر.

غير معروف

وتيم والز غير معروف كثيراً خارج ولاية مينيسوتا، وله مسار غير تقليدي للسياسيين الأمريكيين إذ كان سابقاً أستاذ جغرافيا ومدرباً لكرة القدم الأمريكية. وانضم اعتباراً من أمس إلى هاريس في مهرجان انتخابي تعقده في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا.

وسيزوران لاحقاً ولايات محورية أخرى عدة، في جولة تستمر حتى السبت وستظهر تفاهمهما وانسجامهما.

وبنسيلفانيا من الولايات الأساسية التي ساهمت في فوز بايدن بالرئاسة في 2020 وسيتعين على الديمقراطيين الفوز بها مجدداً في نوفمبر. وسيتيح تيم والز لهاريس جذب قاعدة ناخبة أوسع نطاقاً من تلك التي تميل للتصويت لها أساساً، كما سيساعدها على التعويض عن بعض نقاط ضعفها.

وعلق فريق حملة ترامب مندداً باختيار والز. وقالت كارولين ليفيت الناطقة باسم فريق حملة الرئيس السابق «على غرار كامالا هاريس، تيم والز هو متطرف ليبرالي خطر، وحلم هاريس والز» بتحويل الولايات المتحدة إلى صورة كاليفورنيا يشكل «كابوس كل أمريكي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز