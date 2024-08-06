مصر تؤكد أن أولوياتها الحالية نزع فتيل التصعيد وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

المصدر: وام

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أكدت مصر أن أولوياتها الحالية تشمل تحقيق التهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، سعياً لنزع فتيل التصعيد وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

وشددت مصر في اتصالات سياسية مكثفة مع أطراف دولية وعربية على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، من خلال حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، لبحث تطورات الوضع في الشرق الأوسط وسبل الحد من التوترات المتصاعدة.

كما أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من الاتصالات مع نظيريه الصيني و الأردني، كما التقى نظيره اللبناني في القاهرة.

وتناولت هذه الاتصالات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وهدفت الاتصالات إلى احتواء الموقف المتوتر في الشرق الأوسط ومنع تفاقم الأوضاع وتوسيع نطاق الصراع، ما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

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