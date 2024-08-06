روسيا تعلن صد توغل أوكراني في منطقة حدودية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها صدت محاولة توغل للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية، بعدما تبنّت مجموعة من المقاتلين الموالين لكييف عدة عمليات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وأعلن حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف عبر تطبيق تلغرام، أن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال النهار بضربات أوكرانية في هذه المنطقة الروسية.

وأكد سميرنوف أن جنود الجيش الأوكراني نفذوا "محاولات اختراق" في منطقتي سودجان وكورينفسكي.

وأضاف على تلغرام أن "الجنود التابعين لحرس الحدود والقوات المسلحة الروسية منعوا عبور الحدود"، معتبراً أن الوضع "صعب".

ورفض متحدث باسم الجيش الأوكراني التعليق على الوضع على الحدود، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس.

وأكد أندريه كوفالينكو، المسؤول في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن القوات الروسية "تفشل في دفاعها" عن منطقة كورسك، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأفاد سميرنوف الثلاثاء باستهداف "قصف كثيف" نفذته أوكرانيا وهجمات بمسيّرات أوكرانية منطقته، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 13 آخرين، بينهم أربعة أطفال.

ووقعت عدة عمليات توغل لمقاتلين مسلحين في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي عدة مناسبات، أعلن "فيلق حرية روسيا" و"فيلق المتطوعين الروس" مسؤوليتهما عن هذه الهجمات.

وتؤكد المجموعتان أنهما تتألفان من مقاتلين روس موالين لكييف، وتصنفهما موسكو على أنهما "منظمتان إرهابيتان".

وزادت عمليات المجموعتين من الضغط على المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا والتي تكرَّر وقوع تفجيرات دامية فيها ردًا على الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات الروسية في كل مرة أنها صدت هذه التوغلات، لكن بعضها أجبر موسكو على استخدام مدفعيتها وقواتها الجوية.

وأفاد المسؤول في سلطة الاحتلال الروسي في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا فلاديمير سالدو، بهجوم أوكراني آخر على برزخ تندرا في البحر الأسود.

وأكد أن قوات أوكرانية حاولت الوصول إلى هذا الشريط الضيق من الأرض باستخدام 12 زورقًا سريعًا مدعومًا بطائرات مسيّرة متفجرة.

وقال على تلغرام: "تم تدمير ثلاثة زوارق مع طواقمها وغرقت، فيما تراجعت القوارب الأخرى بعد تكبدها خسائر".

وعلى الجبهة، أعلنت روسيا، الثلاثاء، الاستيلاء على قرية جديدة، هي تيموفييفكا الواقعة في ناحية مدينة بوكروفسك، في منطقة من الجبهة تتقدّم فيها القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن قائد أركان القوات الروسية فاليري غيراسيموف زار مواقع تسيطر عليها قواته في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرق).

وقالت الوزارة على تلغرام: "استمع قائد الأركان إلى تقارير القادة (...) واستخلص النتائج وحدّد مهام لتحركات مقبلة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز