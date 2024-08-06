العاصفة "ديبي" تهدد بحدوث فيضانات في الولايات المتحدة

المصدر: أ ب

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تحركت العاصفة الاستوائية "ديبي" بشكل خطير نحو بعض المدن التاريخية جنوب شرقي الولايات المتحدة، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بعد أن ضربت العاصفة ولاية فلوريدا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وتسبب هطول الأمطار بشكل قياسي، والناجم عن العاصفة التي قتلت خمسة أشخاص يوم الإثنين، في حدوث سيول بمدينة سافانا بولاية جورجيا، ومدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، بالإضافة لمناطق أخرى.

وطالب فان جونسون، عمدة سافانا، سكان المدينة مساء الإثنين بالبقاء في منازلهم، وتوقع أن يكون الثلاثاء "يوما صعبا".

وهبطت العاصفة "ديبي" على ساحل الخليج في فلوريدا يوم الإثنين كـ "إعصار" من الفئة الأولى.

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