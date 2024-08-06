«فاو» تطالب بالإسراع في المساعدات الغذائية للسودان

المصدر: جنيف - «وام»

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حثت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، التابعة للأمم المتحدة، أمس، على ضرورة التوسع السريع والعاجل في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية إلى السودان، فضلاً عن المساعدات الزراعية الطارئة في المناطق المتضررة من النزاع في البلاد.

وقالت «فاو» في تقريرها الصادر أمس: «لجنة مراجعة المجاعة، خلصت، وبشكل قاطع، إلى أن الظروف مستمرة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً، والذي يستضيف حوالي 500 ألف نازح داخلي خارج مدينة الفاشر في دارفور»، لافتة إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة نازحين داخلياً في العالم.

ونوه التقرير بأن حوالي 755 ألف شخص يواجهون حالياً مستويات كارثية من نقص الغذاء الحاد (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما يعاني إجمالي 25.6 مليون شخص من مستويات عالية (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

ورجحت «فاو» تفاقم الأوضاع جراء هطول الأمطار، ودرجات الحرارة الأعلى من المتوسط، والمتوقعة في جميع أنحاء الولايات الجنوبية والوسطى في السودان، محذرة من أن الفيضانات المحتملة قد تزيد من خطر خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية، لافتة إلى أن الوصول الإنساني المحدود، يؤدي إلى تفاقم مشكلة إمدادات الغذاء.

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