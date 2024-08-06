كوريا الشمالية تنقل أحدث أسلحتها إلى الحدود مع الجنوب

المصدر: سيئول - «رويترز»

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر مراسم تسليم 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية جديدة لقوات الحدود.

وقالت سيؤول إن هذه الأسلحة يمكن استخدامها لتهديد كوريا الجنوبية. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية، هذه القاذفات، بأنها سلاح هجومي تكتيكي حديث، صممه كيم شخصياً، لنقله إلى وحدات جيش الشعب الكوري على الحدود مع الجنوب. وقالت كوريا الشمالية، إنها أجرت تجربة على صاروخ باليستي تكتيكي جديد الشهر الماضي.

وقال لي سونغ جون الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في إفادة صحافية: «نعتقد أن قاذفات الصواريخ مخصصة للاستخدام بطرق مختلفة، مثل مهاجمة أو تهديد كوريا الجنوبية..

ونشرها بالقرب من الحدود، يعني أن المدى ليس طويلاً». وفي خطاب له، ألقى كيم باللوم على الولايات المتحدة في إنشاء تكتل عسكري يعتمد على الأسلحة النووية، ما أجبر بلاده على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل أكبر. وتندد كوريا الشمالية دائماً بالتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتصفها بأنها تدريب على الغزو.

تهديد

وقال ناطق باسم وزارة التوحيد في سيئول، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين، إن البرامج النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية، تشكل التهديد الأساسي للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وذكر تشا دو هيون الباحث في معهد أسان للدراسات السياسية، أن بيونغيانغ تريد إظهار قدرتها على ضرب جارتها، مضيفاً:

«تتحدث كوريا الجنوبية عن التزام الولايات المتحدة بالردع النووي الموسع، أو نظامها ثلاثي الأطراف للردع، وتظهر كوريا الشمالية أنها تسعى إلى امتلاك القدرة على الهجوم، وهو ما لا يمكن إدارته بمثل هذه الأنظمة». وأضاف أن خطاب كوريا الشمالية الذي يزداد حدة، يستهدف أيضاً انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأرجح، ما قد يمهد الطريق لمفاوضات، إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تعزيز الاستعداد

وعقد كيم وترامب عدداً من الاجتماعات غير المسبوقة، قبل انهيار قمة في فيتنام عام 2019، بسبب العقوبات. ونقل عن كيم قوله في خطابه الذي ألقاه أمام القوات والعلماء العسكريين، إن بيونغيانغ ستعزز استعدادها النووي في المستقبل القريب، لردع التهديدات النووية وحماية نفسها.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن ابنة كيم، كيم جو آي، حضرت الحدث، في أول ظهور علني لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقال مشرعون في كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، إنها تتلقى تدريبات لتصبح الزعيم القادم. وتنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، عن أنشطتها العامة، لكنها لا تتناول مستقبلها السياسي.

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