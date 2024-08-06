حدث وتاريخ .. 06 أغسطس 1813 سيمون بوليڤار يستولي على مدينة كراكاس من الإسبان، ويعلن الجمهورية الفنزويلية الثانية. 1940 إستونيا تنضم إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (الاتحاد السوفييتي)، بعد استفتاء شعبي. 1945 أمريكا تلقي أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، وتقتل وتصيب مئات الآلاف. 1961 الروسي غيرمان تيتوف ينفذ ثاني تحليق فضائي في التاريخ بعد مواطنه يوري غاغارين. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 06 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App