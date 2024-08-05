الخارجية الأميركية تدعو إلى "الهدوء وضبط النفس" في بنغلاديش

المصدر: أ ف ب

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دعت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، كل الأطراف إلى تجنب العنف في بنغلاديش، بعد فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة من البلاد، إثر تظاهرات أوقعت مئات القتلى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "نحض كل الأطراف على الامتناع عن المزيد من العنف. لقد فقدت أرواح كثيرة في الأسابيع القليلة الماضية، ونحن ندعو إلى الهدوء وضبط النفس في الأيام المقبلة".

وأضاف: "نرحّب بالإعلان عن حكومة انتقالية ونحضّ على أن تراعي أي عملية انتقالية قوانين بنغلادش".

وأعرب ميلر عن "حزن عميق" للولايات المتحدة لورود تقارير عن "انتهاكات لحقوق الإنسان وسقوط قتلى وجرحى في نهاية الأسبوع والأسابيع الماضية".

وكانت العلاقة بين حسينة والولايات المتحدة جيّدة في الغالب، إذ كانت واشنطن تعتبرها شريكة في تحقيق أولوياتها، لا سيما مكافحة التطرّف وإيواء اللاجئين.

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