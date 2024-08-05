البرازيل.. مزارعون يهاجمون سكاناً أصليين استعادوا أراضيهم

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون حكوميون وجماعة حقوقية، اليوم الاثنين، إن مسلحين يدعمهم مزارعون في شاحنات وجرارات زراعية هاجموا سكاناً أصليين استعادوا أراضيهم في ولاية ماتو جروسو دو سول الزراعية في البرازيل مطلع هذا الأسبوع، مما أدى إلى إصابة 11 منهم.

وقالت وزارة شؤون السكان الأصليين إن خمسة من 10 مصابين يوم السبت نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح ناجمة عن أعيرة نارية ورصاص مطاطي نتيجة للهجوم الأول في منطقة دورادينيا.

وأضافت الوزارة في بيان: "شعب جواراني كايوا يستعيد أراضيه في منطقة بانامبي لاجوا ريكا"، محملة المسؤولية في أعمال العنف على الوضع القانوني غير المحدد المحيط بمطالبات السكان الأصليين بالأراضي.

وقالت الشرطة إن المزارعين دخلوا مساء أمس الأحد أرضاً نصب فيها مجموعة من السكان الأصليين خياماً ثم أضرموا بها النيران.

وقال مجلس السكان الأصليين التبشيري، وهو جماعة حقوقية مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية، إن شخصاً واحداً على الأقل أُصيب برصاصة مطاطية في الحادث الذي وقع أمس. وأضاف أن الشرطة فشلت في إيقاف هجوم المزارعين.

وأصبحت النزاعات العنيفة على الأراضي أكثر تواتراً مع استمرار النقاش في الكونجرس المحافظ، المدعوم من جماعات الضغط الزراعية القوية في البرازيل، حول التحرك للحد من مطالبات السكان الأصليين بأراضيهم.

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