الولايات المتحدة تصادق على شحنة قنابل جديدة لإسرائيل وسط التوترات الإقليمية

المصدر: وكالات

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صادقت الولايات المتحدة على إرسال شحنة من القنابل لسلاح الجو الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم". وتحدث التقرير عن قنابل "Mark 83" التي يبلغ وزنها نصف طن.

وبينما تهدد إيران بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ويتعهد حزب الله بالانتقام لمقتل قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دعمها لإسرائيل.

وفي المقابل، يظل مصير قنابل "Mark 84" الأثقل، التي يبلغ وزن كل منها طناً واحداً، غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل.

وستنضم هذه القنابل التي يبلغ وزنها نصف طن إلى حوالي 1700 قنبلة من طراز "Mark 82" تزن كل منها ربع طن، كانت أمريكا قد سلمتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وبحسب الصحيفة، فإن تفاصيل القنابل المرسلة إلى إسرائيل كالتالي:

Mark 82: تزن 250 كغ (ربع طن)، الكمية 1700، وهذه الشحنة تأخرت على خلفية العملية البرية في رفح.

Mark 83: تزن 500 كغ (نصف طن)، لم تُعلن الكمية المرسلة، وهي مهمة لسلاح الطيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية. وحثت الولايات المتحدة، الأربعاء، رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.

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