روسيا تسيطر على قرية.. وأوكرانيا تأمر بإخلاء بلدات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش سيطرت على قرية نوفوسيليفكا بيرشا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، أمس. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، السيطرة على قرية نوفوسيليفكا بيرشا، في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور معظم المعارك، مشيرة إلى أن وحدات من المجموعة المركزية للقوات حررت بلدة نوفوسيليفكا بيرشا خلال عمليات نشطة.

وأوضحت أن عمليات للقوات الروسية أسفرت عن مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني، وذلك في نطاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة. وأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضاً من إسقاط مقاتلة أوكرانية «سو27» و14 قذيفة لراجمات هيمارس وفامباير و162 طائرة مسيرة.

كما أمرت أوكرانيا، بإجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد. وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن الروس يقصفون بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم، لذلك تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين، معدداً بلدات وقرى تقع في نواحي أعلنت روسيا التقدم فيها. وأفادت تقارير متعددة أن القوات الروسية تتقدم بقدر أكبر في بلدة تشاسيف يار ذات الأهمية الاستراتيجية شرق أوكرانيا. وكانت قناة «سيفرسكي دونيتس - دونباس» تشكل منذ فترة طويلة، خط دفاع طبيعياً للأوكرانيين الموجودين هناك.

ومع ذلك، عبرت وحدات روسية القناة في أماكن عدة، وتحاول ترسيخ وجودها في البلدة، وفق ما ذكره مدونون عسكريون. وفي الوقت نفسه، كتب معهد دراسات الحرب الأمريكي في تقريره المسائي، أول من أمس، أن القوات الروسية تعمل غرب القناة. وكان الأوكرانيون اضطروا بالفعل إلى التخلي عن الجزء الشرقي من المدينة عبر القناة. ولم تتحدث هيئة الأركان العامة الأوكرانية بشأن القتال الدائر حول تشاسيف يار، إلا بشكل عام في تقاريرها عن الوضع.

وقالت إنه في المجمل، هناك 140 معركة فردية على الجبهات في شرق وجنوب أوكرانيا منذ صباح السبت. ويشير العدد المرتفع إلى أعمال القتال العنيفة. وقال مسؤولون، إن أوكرانيا أغرقت غواصة روسية واستهدفت مطاراً روسياً خلال الـساعات الأخيرة، بما يتسق مع زيادة وتيرة الهجمات بعيدة المدى ضد أهداف روسية.

وذكرت روسيا، أن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت أيضاً مبنى سكنياً، ما أسفر عن مقتل شخص واحد. وأفاد بيان صادر عن هيئة الأركان الأوكرانية العامة، أول من أمس، أن كييف ضربت غواصة روسية، ومجمع صواريخ مضادة للطائرات من «طراز إس 400» في شبه جزيرة القرم.

نشر مقاتلات

في الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز «إف16» الأمريكية الصنع المنتظرة منذ أكثر من عامين، مؤكداً في الوقت نفسه أن عددها غير كاف.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت نشر طائرات إف16 فى إطار عملياتها العسكرية. وكتب زيلينسكي في منشور على «إكس»: «أتمنى لقواتنا الجوية وجميع العسكريين أن يشعروا بفخر الأوكرانيين في طيراننا القتالي وأن يجلبوا لأوكرانيا النتائج القتالية التي ستجعل انتصارنا أقرب وسلامنا العادل لأوكرانيا».

حشد دعم

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن وزير الخارجية، دميترو كوليبا، سيزور 3 دول أفريقية هذا الأسبوع في محاولة لحشد الدعم لموقف كييف في حربها مع روسيا.

وجاء في بيان للوزارة أن كوليبا سيزور مالاوي وزامبيا وموريشيوس في الفترة من الرابع إلى الثامن من أغسطس الجاري، في إطار جولته الدبلوماسية الرابعة إلى أفريقيا خلال العامين الماضيين.

وأضاف البيان: «ستركز جميع اللقاءات على تطوير العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومن بين الموضوعات الرئيسية مشاركة الدول الأفريقية في الجهود العالمية لاستعادة السلام العادل لأوكرانيا والعالم». وقالت الوزارة، إن كوليبا سيناقش خلال جولته أيضاً إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى المنطقة ومشاركة الشركات الأفريقية في إعادة إعمار أوكرانيا.

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