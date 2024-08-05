ترامب يهنئ بوتين على صفقة تبادل السجناء

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

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هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على صفقة تبادل السجناء الكبيرة بين روسيا وبيلاروس من جانب والعديد من الدول الغربية من جانب آخر. وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في حدث انتخابي في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية: «أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على إتمام صفقة رائعة أخرى».

وتابع ترامب: «لقد أفرجوا عن بعض من أخطر القتلة في العالم، لقد حصلوا على بعض من أكثر القتلة شراً، وحصلنا على مواطنينا، ولكن، يا للهول، أبرمنا بعض الصفقات الرهيبة، ومن الجميل أن نقول إننا استعدناهم، ولكن هل ذلك يمثل سابقة سيئة؟».

وشهدت عملية تبادل السجناء غير المسبوقة إطلاق روسيا وبيلاروس سراح 16 شخصاً كانوا مسجونين بسبب أنشطتهم كصحافيين ونشطاء. في المقابل، تم تسليم موسكو 10 أشخاص من السجون في مختلف الدول الغربية. وشاركت العديد من الدول في عملية التبادل، التي شهدت عودة مواطنيْن أمريكيين بارزين - مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان إلى وطنهم. كما تم إطلاق سراح الروسي فاديم كراسيكوف كجزء من الصفقة.

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