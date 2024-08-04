أوكرانيا تتلقى أولى مقاتلات "إف-16"

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "إف-16" أميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكداً في الوقت نفسه أن عددها "غير كاف".

وقال زيلينسكي خلال حفل نظم في موقع سري وعرض فيه الطائرات على الصحافيين: "الآن أصبح الأمر واقعاً، واقعاً في سمائنا. مقاتلات اف-16 في أوكرانيا. لقد جعلنا هذا الأمر يحصل"، لكنه أضاف أن "عدد مقاتلات اف-16 لدينا في أوكرانيا غير كاف" وأن بلاده تنتظر تسليماً "إضافياً".

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