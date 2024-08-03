بوتين يتعهد بمساعدة كوريا الشمالية بعد كارثة الفيضانات

المصدر: وكالات

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قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب الفيضانات الكارثية التي ضربتها وألحقت بها خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق ما أفاد الكرملين السبت.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع أنها شهدت هطول أمطار غزيرة قياسية في 27 يوليو ما أسفر عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص فيما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل في الشمال بالقرب من الصين.

وقال بوتين في برقية إلى كيم "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة".

أضاف "يمكنك الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا بشكل دائم".

وقدّرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، التي عرضت تقديم المساعدة للضحايا هذا الأسبوع، عدد القتلى والمفقودين بنحو 1500 شخص.

وانتقد كيم هذه التقارير معتبرا أنها "حملة تشهير لجلب العار لنا وتشويه" صورة كوريا الشمالية.

وغالبا ما يكون للكوارث الطبيعية التي تضرب كوريا الشمالية تأثير أكبر بسبب بنيتها التحتية الضعيفة، في حين أن إزالة الغابات جعلتها أكثر عرضة للفيضانات.

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