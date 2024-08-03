أمريكا تدعو رعاياها في لبنان لحجز "أي بطاقة سفر متاحة" للمغادرة

المصدر: أ ف ب

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حثّت السفارة الأمريكية في لبنان الأمريكيين إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين اسرائيل وحزب الله في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن "خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".

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