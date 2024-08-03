إجلاء 19 ألف شخص شمالي الصين بسبب الفيضانات

المصدر: وام

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أجلت السلطات الصينية 19215 شخصاً من مدينة تونغلياو في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي البلاد، بسبب ارتفاع منسوب المياه وتزايد التدفقات المائية في نهر دونغلياو، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن بيان لمقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مدينة تونغلياو، أنه تم نقل 2006 أشخاص إلى مواقع إعادة التوطين، فيما لجأ 17209 أشخاص إلى الأقارب والأصدقاء، بينما جرى استخدام 9 مواقع مركزية لإعادة التوطين لضمان الغذاء والسكن لجميع الأشخاص الذين تم نقلهم.

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