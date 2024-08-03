الولايات المتحدة ترسل مقاتلات ومدمرات إضافية إلى الشرق الأوسط

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الجيش سينشر سفن تابعة للبحرية ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وبحسب بيان للبنتاغون، السبت، فإن الولايات المتحدة قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط، كما رفع الجيش الأمريكي درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله وحركة حماس المتحالفتين معها.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن البنتاغون تواصله مع إسرائيل بشأن وضع القوات التابعة للولايات المتحدة بالمنطقة.

وقال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميكيية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين بعد مكالمة هاتفية بين أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "أبلغ أوستن الوزير بإجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم دفاع إسرائيل".

وأضافت سينغ أن هذه الخطوة قد تشمل نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ،قولهم إن مدمرات أمريكية في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

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