موسكو وواشنطن تستبعدان تأثير «تبادل سجناء» على حرب أوكرانيا

المصدر: موسكو، واشنطن - «وكالات»

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استبعد الكرملين احتمال حدوث تقدم فوري في المفاوضات بشأن النزاع بأوكرانيا، في أعقاب عملية التبادل الكبيرة للسجناء بين موسكو ودول غربية، مشدداً على أن العمليتين مختلفتين.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال حول إمكانية إحراز تقدم دبلوماسي بين كييف وموسكو بعد تبادل السجناء بين روسيا والغرب: «حين نتحدث عن أوكرانيا وعن مشاكل دولية أكثر تعقيداً، المبادئ مختلفة تماماً، إنها مبادئ المصالح الوطنية والأمن القومي، يجري العمل بطريقة مختلفة تماماً، تبعاً لمبادئ أخرى».

في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن عملية تبادل الأسرى ليس لها تأثير على الجهود الدبلوماسية المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأوضح سوليفان، أنه لا يرى أي صلة بين المفاوضات بين روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية لتبادل الأسرى وبين الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.

وفي رد على سؤال صحفي حول ما إذا كانت المفاوضات الناجحة يمكن أن تعزز محادثات السلام قال سوليفان: «لا نرى رابطاً بين مفاوضات الأشخاص المحتجزين وأي مساع دبلوماسية محتملة بشأن الحرب في أوكرانيا، ننظر إلى تلك الأمور بأنها تسير وفق مسارات منفصلة..

أحدها يتعلق بالمسألة العملية لتحقيق هذا التبادل، الأخرى هي مسألة أكثر تعقيداً حيث سيكون الأوكرانيون في المقدمة، وستتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع جميع حلفائنا لدعمهم عندما يكونون مستعدين للتقدم والمشاركة.. في هذا النوع من الدبلوماسية».

استعادة جثث

في الأثناء، استعادت أوكرانيا جثث 250 جندياً في واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع منذ بدء الحرب، وفق ما أعلنت لجنة التنسيق الأوكرانية المكلفة القضية. وتعود هذه الجثث إلى جنود قتلوا في باخموت وأفدييفكا، وهما مدينتان محصنتان في الشرق سيطر عليهما الجيش الروسي بعد أشهر من القتال العنيف.

وكذلك في مناطق لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، وفق ما قالت اللجنة في بيان. وأوضحت أن بعض الجثث استُعيدت من مدينة ماريوبول التي دمرها الحصار الروسي في الأشهر الأولى من الحرب ومن مشارح في روسيا.

وقال الناطق باسم اللجنة بيترو ياتسنكو، إنها واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع. وستُحدَّد هويات الجنود القتلى من خلال تحليل الحمض النووي قبل تسليمها إلى الأهالي لدفنها، وفق اللجنة التي نشرت صوراً تظهر مشارح بيضاء متنقلة على طريق ريفي وأشخاصاً يرتدون بدلات واقية تحمل بعضها شارة الصليب الأحمر.

وقال ياتسنكو، إن عملية التعرف على الجثث تستغرق أسابيع، وفي بعض الأحيان أشهراً. من جهتها، سلّمت كييف روسيا جثث جنود قتلوا في المعارك في أوكرانيا، وفق ما قال ياتسنكو من دون تقديم تفاصيل إضافية. ولفتت اللجنة إلى أن نقل جثث الجنود يجري وفق معايير اتفاقات جنيف.

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