كامالا هاريس تحصد الأصوات اللازمة للترشح عن الحزب الديمقراطي

المصدر: وكالات

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حصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية الديموقراطية الجمعة.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الالكتروني الذي استمر خمسة أيام، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها.

قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي اليوم "الجمعة" إن كامالا هاريس حصلت رسمياً على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب كأول امرأة ملونة تمثله في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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