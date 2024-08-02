الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين رواندا والكونغو الديمقراطية

المصدر: البيان

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رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في إقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن دولة الإمارات تربطها بدول القارة الأفريقية علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود جمهورية أنغولا الصديقة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالحل الدبلوماسي، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين والدول الأفريقية في السلام والاستقرار والازدهار.

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