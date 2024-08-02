أمطار قياسية تغمر الصين والهند وباكستان وتخلّف عشرات القتلى

المصدر: عواصم - وكالات

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شهدت الصين وباكستان والهند هطول أمطار غزيرة غمرت الأحياء في بعض المدن والأحياء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتسببت في انقطاع الكهرباء.

وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي، أمس، بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الصين الإثنين نتيجة الإعصار غايمي خلفت 30 قتيلاً على الأقل و35 مفقوداً في قرية بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن منطقة زيكتشينغ الواقعة على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب غربي بكين، شهدت هطول أمطار قياسية في مطلع الأسبوع حيث تم تسجيل 645 ملم من الأمطار محلياً خلال 24 ساعة.

وقطعت قرية ملحقة بمدينة زيكتشينغ عن العالم مؤقتاً بدون إمكانية الوصول إلى الاتصالات أو شبكة الطرق. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة، إلى أن السلطات أرسلت بشكل طارئ أكثر من خمسة آلاف رجل إنقاذ فيما تم إخلاء 11 ألف منزل.

كما غمرت الفيضانات، أمس، لاهور ثاني مدن باكستان، بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية، كما قال نائب مدير الوكالة فاروق دار.

وأضاف إن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت هطول نحو 360 مليمتراً من الأمطار خلال ثلاث ساعات.

وأضاف إنها أمطار قياسية، مشيراً إلى أن آخر أعلى مستوى لها بلغ 332 مليمتراً في 31 يوليو 1980.

وأفاد سكان بأن المياه غمرت العديد من الأحياء والمستشفيين الرئيسيين في المدينة وانقطعت الكهرباء في أماكن عدة.

وأكدت رئيسة الحكومة المحلية، مريم شريف على منصة «إكس»، أن المياه غمرت الطرق ما أدى إلى عرقلة حركة المرور والنشاط الاقتصادي في المدينة حيث تنشر كل الآليات الحكومية على الأرض.

وصباح أمس، قتل شخص بصعقة كهربائية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وخلال الأسبوع الجاري، قُتل 24 شخصاً على الأقل، من بينهم 11 فرداً من عائلة واحدة، بسبب سوء الأحوال الجوية في مقاطعة خيبر بختونوا الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، وفقاً للسلطات.

إلى ذلك، لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في شمال الهند، أمس، بينما فُقد أكثر من 250 شخصاً في منطقة جبال الهيمالايا، منهم 200 شخص من الزوار تقطعت بهم السبل، وفق وسائل إعلام. ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات قولها، إن عمليات الإنقاذ مستمرة.

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