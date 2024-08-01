بايدن: تبادل السجناء مع روسيا "إنجاز دبلوماسي"

المصدر: أ ف ب

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رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بما اعتبره "إنجازاً دبلوماسياً"، بتبادل "تاريخي" لـ 26 سجيناً بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، تم في أنقرة.

وقال بايدن في بيان إن "بعض هاتيك النساء وهؤلاء الرجال اعتقلوا ظلما طوال أعوام. لقد عانوا جميعاً آلاماً لا يمكن تصورها. لكن معاناتهم انتهت اليوم".

وأضاف أن "اتفاق الإفراج كان إنجازاً دبلوماسياً"، مؤكداً أن ثلاثة مواطنين أميركيين، إضافة إلى شخص يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة من بين 16 شخصاً أفرجت عنهم موسكو، ضمنهم خمسة ألمان وسبعة روس.

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