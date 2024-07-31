جلسة طارئة لمجلس الأمن بناء على طلب إيران بعد اغتيال هنية

المصدر: وكالات

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم " الأربعاء" بناء على طلب إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.

وقال متحدث باسم المجلس إن طلب إيران لعقد الجلسة حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.

وأعلنت حركة "حماس"، اليوم "الأربعاء"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران ، إثر غارة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه يدرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسيعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة "الأربعاء"، أن الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، سيكون بعمليات خاصة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها في تعليق نشر على منصة "إكس" بشأن اغتيال هنية، أن "الرد على الاغتيال سيكون بعمليات خاصة؛ ولكن أصعب ويبعث على الندم".

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