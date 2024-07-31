تركيا: اغتيال هنية يهدف إلى توسيع حرب غزة إقليمياً

المصدر: أ ف ب

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دانت تركيا، اليوم، «الاغتيال الدنيء» لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة: «ندين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عملية اغتيال دنيئة في طهران»، معتبرةً أن «هذا الهجوم يهدف أيضاً إلى توسيع الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي».

وأضافت: «نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل هنية من أجل أن يعيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته».

وتابعت الخارجية التركية: «مرة أخرى، ثبت أن حكومة نتانياهو ليس لديها أي نية لتحقيق السلام».

وحذّرت أنقرة من أنه «إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه نزاعات أكبر بكثير».

كان هنية يتردد باستمرار على تركيا قبل 7 أكتوبر، كما استقبله الرئيس أردوغان في أبريل في إسطنبول.

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