هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع لآراء الناخبين

المصدر: وكالات

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أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز/إبسوس تقدم المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الاستطلاع، الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، كشف أن هاريس تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين، مقارنة بـ 42% لترامب. تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية وشمل 1025 بالغًا أمريكيًا، منهم 876 ناخبًا مسجلًا، خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو.

الناخبون المسجلون أظهروا تفضيلهم لترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، بينما يرون أن هاريس تقدم خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية. الجدير بالذكر أن استطلاعًا مماثلًا أجري الأسبوع الماضي أظهر تقدم هاريس بنسبة 44% مقابل 42% لترامب.

وقد عززت هاريس مكانتها كمرشحة للحزب الديمقراطي خلال الأيام العشرة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن (81 عامًا) انسحابه من السباق الرئاسي تحت ضغط متزايد من داخل حزبه.

منذ ذلك الوقت، تدفقت التبرعات ورسائل الدعم على هاريس.

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