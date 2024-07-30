فرنسا.. التخريب يتجدد ويستهدف شبكة الألياف الضوئية

المصدر: باريس - «وكالات»

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أفادت وسائل إعلام، أمس، بأن شبكة الألياف الضوئية في مناطق عدة من فرنسا تعرضت لعمليات تخريب من دون تأثير على العاصمة باريس، حسب وكالة سبوتنيك.

وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن الشرطة الفرنسية، أن شبكات الألياف الضوئية للعديد من شركات الاتصالات تعرضت للتخريب في ست مناطق من فرنسا، لكن باريس لم تتأثر. ووقع الحادث بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أدت إلى شل خدمات القطارات العالية السرعة، ما أدى إلى تعطيل السفر لمئات الآلاف من الناس.

واستؤنفت حركة القطارات السريعة «بشكل طبيعي» أمس، بعد ثلاثة أيام من الفوضى الناجمة عن أعمال التخريب التي وقعت قبل ساعات قليلة من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وصرحت شركة السكك الحديد الوطنية (اس ان سي اف) أن «نشاط الشبكة عاد إلى طبيعته.

واستؤنفت الحركة فعلاً كما كان مقرراً». وكانت الشركة أعلنت الأحد أن أعمال الإصلاح «أنجزت بالكامل» وأنه لن يكون هناك «المزيد من الاضطرابات» للمسافرين «اعتباراً من صباح الاثنين».

وكانت حركة قطارات يوروستار المتجهة إلى لندن وبروكسل طبيعية، وفقاً للشركة.

ليل خميس الجمعة عند قرابة الساعة 04.00 قطعت كابلات الألياف البصرية التي تمر قرب السكك الحديد وتضمن نقل معلومات السلامة للسائقين (الأضواء الحمراء وتحويل السكك الحديد...) وأضرمت النيران فيها على مستوى عدة محطات تحكم استراتيجية في كورتالان (الخط السريع الأطلسي) وكروازي (الخط السريع الشمالي) وبانيي سور موزيل (الخط السريع الشرقي).

كما أحبط عمال في السكك الحديد كانوا يقومون بأعمال صيانة ليلية، عملاً تخريبياً على خط القطارات السريعة الجنوبي الشرقي في فيرجينيي (إيون). وأفاد مصدر في الشرطة أمس، أن الشرطة تحتجز ناشطاً من اليسار المتطرف بعد اعتقاله الأحد في موقع شركة سي ان سي اف في واسيل (سين ماريتيم) قرب روان.

وعثر في سيارته على «مفاتيح تسمح بالدخول إلى المباني التقنية لشركة السكك الحديد الوطنية» و«كماشات قطع» و«مجموعة مفاتيح تفتح جميع الأبواب»، بحسب المصدر. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الأجهزة الأمنية «حددت عدداً من الأشخاص قد يكونون قاموا» بأعمال التخريب «التي كانت محددة الأهداف بشكل دقيق».

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