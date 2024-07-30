القوات الروسية تتقدم نحو مدينة استراتيجية شرقي أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - «وكالات»

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سيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين وتتقدم باتجاه مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا، ما يهدد طريقاً رئيسياً تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها على الجبهة.

حيث أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال في جبهة بوكروفسك كان الأعنف من أي مكان آخر في الشرق. وأضافت أن أوكرانيا صدت 52 هجوماً روسياً في المنطقة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وتقع بوكروفسك على طريق رئيسي حيوي لنقل الإمدادات إلى مواقع تحت سيطرة أوكرانيا مثل بلدتي تشاسيف يار وكوستيانتينيفكا. وقالت هيئة الأركان في بيان تركيز إن الروس انصب على جيلان ونوفوليكساندريفكا، مشيرة إلى بلدتين تقعان إلى الشرق من بوكروفسك.

وأكد قائد اللواء 47، أوليكساندر شيرشين، لوسائل إعلام محلية استيلاء القوات الروسية على القريتين. وألقى باللوم على ضعف تدريب القوات، وانخفاض قدرات الضباط وضعف الحافز لديهم، وعدم كفاية الأسلحة لمواجهة الانتكاسات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتي بروغريس وييفغينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وتقع المنطقتان السكنيتان شرق بوكروفسك.

وضع صعب

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، الوضع في دونيتسك بأنه «صعب للغاية».

وقال زيلينسكي أمس، إنه توجه إلى منطقة فوفشانسك على الجبهة في خاركيف بشمال شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا، حيث منح أوسمة لبعض العسكريين.

في غضون ذلك، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوماً نفذته 39 طائرة أوكرانية مسيرة فوق خمس مناطق في البلاد الليلة قبل الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم «اعتراض وتدمير» طائرات مسيرة في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وكذلك في منطقة لينينغراد على بعد حوالي 700 كيلومتر شمال الحدود الأوكرانية. وأضافت أن محطة كهرباء وجسراً وخطاً من خطوط الكهرباء تضررت بسبب حطام طائرة مسيرة.

وألحق هجوم بطائرة درون أوكرانية ضرراً بمحطة طاقة في منطقة أوريول بشرق روسيا، حسبما قال الحاكم أمس. وأفادت وسائل إعلام روسية بحدوث أضرار بمحطات فرعية في منطقة بيلغورود.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت تسعاً من بين عشر طائرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز روسي، مضيفة أنه لم يحدث ضرر نتيجة للهجمات.

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