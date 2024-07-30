حدث وتاريخ ..30 يوليو 1967 توسيع القصف الأمريكي على فيتنام الشمالية ليشمل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الجنوب عن الشمال. 1914 إعلان التعبئة العامة في الجيش الروسي قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى وإعلان ألمانيا الإجراء نفسه. 1945 المدمرة الأمريكية إنديانا بولس التي سلمت مكونات «قنبلة هيروشيما» الذرية تتعرض لضربة من سفينة يابانية. 2005 مصرع زعيم جنوب السودان جون قرنق في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلّه قادماً من أوغندا. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 30 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App