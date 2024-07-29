البيت الأبيض "واثق" من إمكان تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله

المصدر: أ ف ب

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قال البيت الأبيض اليوم "الاثنين" إنه "واثق" من إمكانية تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله رغم القصف الصاروخي الدامي في مرتفعات الجولان السوري المحتل والذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أجروا محادثات على "مستويات متعددة" خلال نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم، وإن خطر اندلاع نزاع شامل "مبالغ فيه".

وأضاف، "لا أحد يريد حرباً أوسع نطاقاً، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة".

وتابع كيربي "لقد سمعنا جميعا عن هذه الحرب الشاملة في فترات متعددة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وكانت تلك التوقعات مبالغا فيها في ذلك الوقت، وبصراحة، نعتقد أنه مبالغ فيها الآن".

تصاعدت التوترات الإقليمية بعد القصف الذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته على حزب الله اللبناني.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الاثنين" برد "قاس" أثناء زيارته لموقع القصف في بلدة مجدل شمس.

واوضح جون كيربي إن التوترات المتصاعدة لا ينبغي أن يكون لها تأثير على محادثات وقف إطلاق النار في غزة حيث تقاتل إسرائيل حركة حماس.

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