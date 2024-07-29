المعارضة الفنزويلية ترفض نتيجة انتخابات الرئاسة وتؤكد "الفوز" بـ 70 % من الأصوات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المعارضة الفنزويلية ليل الأحد الإثنين فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70 بالمئة من أصوات المقترعين، رافضة بذلك الاعتراف بإعلان المجلس الوطني الانتخابي فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة متتالية.

وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في تصريحات للصحافيين "لقد فزنا.. (وحصلنا على) 70 بالمئة من الأصوات"، مضيفة "لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا".

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