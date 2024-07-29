أول تعليق من الولايات المتحدة بشأن فوز مادورو برئاسة فنزويلا

المصدر: أ ف ب

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين عن "مخاوف جدية" من أن الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا، لا يعكس الإرادة الشعبية في عملية الاقتراع.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في طوكيو "لدينا مخاوف جدية من أن النتيجة المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي"، وذلك بعيد إعلان المجلس الوطني الانتخابي في كراكاس فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة متتالية بنيله 51,2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

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